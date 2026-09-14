Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв «Ладе»

Сегодня, 14 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 27-й минуте нападающий «Лады» Райли Савчук забил первый гол. На 52-й минуте форвард Никита Сетдиков удвоил преимущество тольяттинцев. На 55-й минуте Савчук оформил дубль. На 56-й минуте нападающий

Сергей Кузнецов сократил отставание «Динамо». На 57-й минуте Кузнецов отправил шайбу в свои ворота, гол был записан на форварда Никиту Михайлова. На 59-й минуте нападающий Сэм Энас вновь сократил отставание минчан и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, белорусский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

Следующий матч «Лад