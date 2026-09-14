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Лада — Динамо Мн, результат матча 14 сентября 2026 года, счет 4:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв «Ладе»
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Сегодня, 14 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Савчук (Миллман, Михайлов) – 26:59 (5x4)     2:0 Сетдиков (Миллман, Михайлов) – 51:14 (5x4)     3:0 Савчук (Сетдиков) – 54:51 (en)     3:1 Кузнецов (Лайл, Уэлле) – 55:14 (6x4)     4:1 Миллман – 56:16 (en)     4:2 Энас (Брук, Смит) – 58:51 (6x5)    

На 27-й минуте нападающий «Лады» Райли Савчук забил первый гол. На 52-й минуте форвард Никита Сетдиков удвоил преимущество тольяттинцев. На 55-й минуте Савчук оформил дубль. На 56-й минуте нападающий
Сергей Кузнецов сократил отставание «Динамо». На 57-й минуте Кузнецов отправил шайбу в свои ворота, гол был записан на форварда Никиту Михайлова. На 59-й минуте нападающий Сэм Энас вновь сократил отставание минчан и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, белорусский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

Следующий матч «Лад