Радулов давал наставления Сурину прямо на льду во время матча «Локомотива» с ЦСКА

40-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов во время матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (3:2) давал наставления 20-летнему форварду железнодорожников Егору Сурину прямо на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Радулов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей. Александр стал ассистентом гола Сурина.

В текущем сезоне Радулов набрал 6 (2+4) очков в четырёх матч