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Радулов давал наставления Сурину прямо на льду во время матча «Локомотива» с ЦСКА

Радулов давал наставления Сурину прямо на льду во время матча «Локомотива» с ЦСКА
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40-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов во время матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (3:2) давал наставления 20-летнему форварду железнодорожников Егору Сурину прямо на льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Радулов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей. Александр стал ассистентом гола Сурина.

В текущем сезоне Радулов набрал 6 (2+4) очков в четырёх матч