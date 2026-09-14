Третьяк рассказал, может ли ФХР провести Кубок Первого канала на «Волга-Арене»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил, может ли Кубок Первого канала пройти на новой «Волга-Арене» в Нижнем Новгороде.

– Может ли сборная России сыграть на новом стадионе в Нижнем?

– Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже сказал, что они готовы. Разговаривали с Алексеем Морозовым, они готовы провести тут Матч звёзд КХЛ. Думаю, мы можем провести Кубок Первого канала. От имени ФХР хочу поздравить Глеба Сергеевича, от него многое зависело. Он болеет за команду и понимает, что через спорт мы можем воспитывать молодёжь, патриотов своей области и страны. Помню, в 2023 году он мне показывал, как всё строилось. Здорово, что сегодня такой праздник, нижегородцы заслужили его.

Для меня Нижний Новгород – особенное место. Моим кумиром был Виктор Коноваленко. Мы играли под 20-м номером в своих клубах, и в сборной я не претендовал на него. Хотя вы знаете, что такое номер для хоккеиста. И он отдал мне 20-й номер, а сам сказал, что будет играть под первым. Очень благодарен ему, потому что этот номер принёс мне счастье, а нашей стране много побед, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.