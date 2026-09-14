15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губернатор Нижегородской области Никитин отреагировал на открытие «Волга-Арены»

Губернатор Нижегородской области Никитин отреагировал на открытие «Волга-Арены»
Комментарии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал открытие нового домашнего стадиона «Торпедо» «Волга-Арена».

«Великий день, начало новой эры. Мы все очень ждали открытия арены, выделили лучшее место в городе. Наверное, нет больше арен, которые были бы ближе к географическому центру, какому бы то ни было. В нашем случае это географический центр России.

От всей души хочу поблагодарить строителей, всех, кто принимал решение о строительстве, президента, председателя правительства, КХЛ, тех, кто принимал арену, и наших болельщиков, нижегородцев. Их давление привело к необходимости выполнить эту тяжёлую, но нужную работу. Великий день», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Третьяк рассказал, может ли ФХР провести Кубок Первого канала на «Волга-Арене»
Комментарии