Губернатор Нижегородской области Никитин отреагировал на открытие «Волга-Арены»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал открытие нового домашнего стадиона «Торпедо» «Волга-Арена».

«Великий день, начало новой эры. Мы все очень ждали открытия арены, выделили лучшее место в городе. Наверное, нет больше арен, которые были бы ближе к географическому центру, какому бы то ни было. В нашем случае это географический центр России.

От всей души хочу поблагодарить строителей, всех, кто принимал решение о строительстве, президента, председателя правительства, КХЛ, тех, кто принимал арену, и наших болельщиков, нижегородцев. Их давление привело к необходимости выполнить эту тяжёлую, но нужную работу. Великий день», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.