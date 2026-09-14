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Первый матч на «Волга-Арене» посетили 12 350 зрителей, это рекорд для «Торпедо» в КХЛ

Первый матч на «Волга-Арене» посетили 12 350 зрителей, это рекорд для «Торпедо» в КХЛ
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Матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 «Торпедо» – «Ак Барс» на «Волга-Арене» в Нижнем Новгороде посетили 12 350 зрителей. Как сообщает пресс-служба КХЛ, это новый рекорд посещаемости нижегородцев в лиге. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
3 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)    

Напомним, строительство арены началось летом 2022 года и завершилось в марте 2026-го. Новая арена расположена на Стрелке Оки и Волги между собором Александра Невского и «Совкомбанк Ареной».

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