Глеб Никитин: ранее арена «Торпедо» была самой худшей в лиге по всем опросам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ранее домашнюю арену «Торпедо» признавали самой старой и самой худшей в КХЛ по всем опросам.

«Мы один из шести старейших клубов в КХЛ, нам столько же лет, сколько отечественному хоккею. По аналогии с НХЛ, где есть «оригинальная шестёрка», у нас это шестёрка, с которой начинался хоккей в стране. Для нас было очень важно, чтобы арена была достойной.

Ранее она была самой старой и самой худшей во всей лиге по всем опросам. Теперь надеюсь, что она будет одной из лучших. У нас тут три льда, нигде такого больше нет. Одна из площадок приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Много льда не бывает, на него всегда огромный спрос. Что касается болельщиков, мы всегда были первые в КХЛ по посещаемости, были аншлаги в каждом матче, уверен, что и в новом дворце, несмотря на повышенную вместимость, будут аншлаги как сегодня. Мурашки по коже были, когда слышишь звук поддержки, видишь сцену из людей», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.