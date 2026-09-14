Президент КХЛ рассказал, может ли «Волга-Арена» принять Матч звёзд в 2028 году

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, может ли новый стадион «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде принять Матч звёзд в 2028 году.

– Может ли Неделя звёзд КХЛ пройти на новой арене в Нижнем Новгороде уже в следующем сезоне?

– Как вы знаете, следующий Матч звёзд пройдёт в Минске. Мы уже немного пообщались про 2028 год, дальше будем обсуждать. Всегда выбираем комфортные условия для болельщиков. Здесь они уже созданы. В регионе любят хоккей. Заинтересованность принимающей стороны есть, условия отличные и для спортсменов, и для болельщиков. Примем совместное решение, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.