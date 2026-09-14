15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ рассказал, может ли «Волга-Арена» принять Матч звёзд в 2028 году

Президент КХЛ рассказал, может ли «Волга-Арена» принять Матч звёзд в 2028 году
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, может ли новый стадион «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде принять Матч звёзд в 2028 году.

– Может ли Неделя звёзд КХЛ пройти на новой арене в Нижнем Новгороде уже в следующем сезоне?
– Как вы знаете, следующий Матч звёзд пройдёт в Минске. Мы уже немного пообщались про 2028 год, дальше будем обсуждать. Всегда выбираем комфортные условия для болельщиков. Здесь они уже созданы. В регионе любят хоккей. Заинтересованность принимающей стороны есть, условия отличные и для спортсменов, и для болельщиков. Примем совместное решение, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Первый матч на «Волга-Арене» посетили 12 350 зрителей, это рекорд для «Торпедо» в КХЛ
Комментарии