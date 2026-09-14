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Третьяк: можем провести чемпионат мира на арене в Нижнем, когда сборная России вернётся

Третьяк: можем провести чемпионат мира на арене в Нижнем, когда сборная России вернётся
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что на новом стадионе в Нижнем Новгороде «Волга-Арене» может пройти чемпионат мира по хоккею после возвращения России на международные турниры.

– Эта арена может принять ЧМ или МЧМ, когда сборную России вернут на международную арену?
– Дай бог нам вернуться туда. Можем провести здесь чемпионат мира, потому что здесь любят хоккей. Организация на самом высоком уровне. Самое главное – болельщики очень любят хоккей, это очень здорово, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, строительство новой домашней арены «Торпедо» началось летом 2022 года и завершилось в марте 2026-го. Она расположена на Стрелке Оки и Волги между собором Александра Невского и «Совкомбанк Ареной».

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