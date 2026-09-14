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Губернатор Нижегородской области Никитин выразил готовность принять ЧМ по хоккею

Губернатор Нижегородской области Никитин выразил готовность принять ЧМ по хоккею
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новый стадион «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде готов принять крупные международные турниры.

«Мы готовы. И Матч звёзд КХЛ, и международные турниры. Мы изначально, когда проектировали арену, метили в то, что примем здесь чемпионат мира.

КХЛ, к счастью, не футбольный чемпионат, где гораздо меньше событий. Хоккейных матчей гораздо больше, но и в плане концертов мы ведём эту работу.

Я уверен, что эффективность кресла, эффективность сооружения будет самой высокой. У нас уже есть доходы, нейминг арены – это уже доход арены, не имеет отношения к клубу, телевизионные права. Проблем с загрузкой не будет», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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