Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце

Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На четвёртой минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков забил первый гол. На 22-й минуте нападающий Дилан Сикьюра удвоил преимущество бело-голубых и установил окончательный счёт — 2:0.

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Следующий матч «Северсталь» проведёт с «Адмиралом» 19 сентября во Владивостоке, а «Динамо» сыграет с дальневосточным клубом 17 сентября в гостя