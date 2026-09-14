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Северсталь — Динамо М, результат матча 14 сентября 2026 года, счет 0:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце
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Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пыленков (Меркли, Сикьюра) – 03:47 (5x5)     0:2 Сикьюра (Пыленков, Швец-Роговой) – 21:56 (5x4)    

На четвёртой минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков забил первый гол. На 22-й минуте нападающий Дилан Сикьюра удвоил преимущество бело-голубых и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Северсталь» проведёт с «Адмиралом» 19 сентября во Владивостоке, а «Динамо» сыграет с дальневосточным клубом 17 сентября в гостя