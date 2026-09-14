Губернатор Нижегородской области оценил «Волга-Арену» как архитектурное сооружение

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался об архитектурной составляющей нового стадиона «Торпедо» «Волга-Арена».

«Мы мало говорим про арену как архитектурное сооружение, говорим только про хоккей. Но представьте себе, что такое вписать арену в этот архитектурный ансамбль на Стрелке.

Представил себе на этом месте арены из других городов, в других местах они смотрятся прекрасно, но здесь они бы разрушили своим визуальным шумом, давлением всю красоту слияние Стрелки. Нужно было всё сделать деликатно, и нашей команде это удалось. Кстати, на фасадах реальные эпизоды из матчей «Торпедо», реальные личности, хоккеисты», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, строительство арены началось летом 2022 года и завершилось в марте 2026-го. Новая арена расположена на Стрелке Оки и Волги между собором Александра Невского и «Совкомбанк Ареной».