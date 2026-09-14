Глава Нижегородской области заявил, что звал Ларионова на матч «Торпедо» на новой арене

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что приглашал бывшего главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, ныне возглавляющего СКА, на первый матч нижегородского клуба на новой «Волга-Арене».

«Мы списывались с Игорем Ларионовым, я приглашал его на матч, но у СКА игра, тяжёлый календарь. Он не смог быть с нами, но он часть нашей истории, радуется вместе с нами.

Мы мечтали с ним сыграть против «Детройта», автомобильными городами. Думаю, что когда-нибудь и такой момент настанет. Игорю Николаевичу желаем побед, со СКА будем бороться, биться, но друг другу желаем всего хорошего», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.