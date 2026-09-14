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Глава Нижегородской области заявил, что звал Ларионова на матч «Торпедо» на новой арене

Глава Нижегородской области заявил, что звал Ларионова на матч «Торпедо» на новой арене
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что приглашал бывшего главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, ныне возглавляющего СКА, на первый матч нижегородского клуба на новой «Волга-Арене».

«Мы списывались с Игорем Ларионовым, я приглашал его на матч, но у СКА игра, тяжёлый календарь. Он не смог быть с нами, но он часть нашей истории, радуется вместе с нами.

Мы мечтали с ним сыграть против «Детройта», автомобильными городами. Думаю, что когда-нибудь и такой момент настанет. Игорю Николаевичу желаем побед, со СКА будем бороться, биться, но друг другу желаем всего хорошего», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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