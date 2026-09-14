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«Наконец-то получилась целостная игра». Тамбиев оценил третью подряд победу «Динамо»

«Наконец-то получилась целостная игра». Тамбиев оценил третью подряд победу «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал итог матча с «Северсталью» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Для бело-голубых эта победа стала третьей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пыленков (Меркли, Сикьюра) – 03:47 (5x5)     0:2 Сикьюра (Пыленков, Швец-Роговой) – 21:56 (5x4)    

– Наконец-то получилась целостная игра. В принципе сегодня мы не теряли фокус и концентрацию. В принципе, на протяжении большей части игры ребята справились с тем, к чему мы их готовили и подводили. Для Влада Подъяпольского хорошо то, что он сыграл «на ноль». Во многих моментах ребята ловили шайбу на себя, блокировали, клюшки в стык ставили. Пару игр, ведя 2:0, мы не могли удержать преимущество – сегодня нам это удалось. Болельщиков с победой. Готовимся дальше.

– Что помогло сегодня не пропустить?
– Мы понимали, в какой хоккей будет играть «Северсталь». Старались не давать ей этого сделать. Долго тут можно рассказывать, но мы акцентировали внимание на нюансы и мелочи. Ребята прислушались. Скажу, что у нас много что получилось.

– Довольны ли тем, сколько забросили?
– Больше доволен результатом и качеством игры. Будет качество игры, будет выполнение, при