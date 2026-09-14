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Торпедо — Ак Барс, результат матча 14 сентября 2026 года, счет 3:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене
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Сегодня, 14 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

На второй минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На девятой минуте форвард «Торпедо» Даниил Сероух сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Игорь Гераськин вывел нижегородцев вперёд. На 25-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу хозяев. На 46-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание казанцев и установил окончательный счёт — 3:2.