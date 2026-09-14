«Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене

Сегодня, 14 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На второй минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На девятой минуте форвард «Торпедо» Даниил Сероух сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Игорь Гераськин вывел нижегородцев вперёд. На 25-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу хозяев. На 46-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание казанцев и установил окончательный счёт — 3:2.