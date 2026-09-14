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Сергей Брылин прокомментировал четвёртое подряд поражение минского «Динамо»

Сергей Брылин прокомментировал четвёртое подряд поражение минского «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвёл итоги матча с «Ладой» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Для белорусского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Савчук (Миллман, Михайлов) – 26:59 (5x4)     2:0 Сетдиков (Миллман, Михайлов) – 51:14 (5x4)     3:0 Савчук (Сетдиков) – 54:51 (en)     3:1 Кузнецов (Лайл, Уэлле) – 55:14 (6x4)     4:1 Миллман – 56:16 (en)     4:2 Энас (Брук, Смит) – 58:51 (6x5)    

– Упорная игра получилась. Мы знали, что здесь будет тяжело играть. Команда соперника действовала с огромным желанием, энергией и самоотдачей. Игра в неравных составах решила исход матча.

– Вы сказали, что «Лада» играла с самоотдачей и желанием. У «Динамо» было три матча, все – поражения, причём очень обидные. Показалось, что сегодня вашей команде эмоций не хватало.
– Я бы не сказал, что нам не хватало эмоций. Но у соперника, наверное, где-то было чуть больше желания. Поэтому они заставляли нас удаляться, и в конечном итоге эти два гола решили исход матча.

– Отменённый гол вызвал у вас вопросы? Вы смотрели этот эпизод уже в перерыве? Как считаете, мог ли он стать переломным моментом в игре?
– Конечно. Мы забили гол, и нам казалось, что он был хороший. Но я не могу повлиять на решение, поэтому старался об этом не думать.