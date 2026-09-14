Сергей Брылин прокомментировал четвёртое подряд поражение минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвёл итоги матча с «Ладой» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Для белорусского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

– Упорная игра получилась. Мы знали, что здесь будет тяжело играть. Команда соперника действовала с огромным желанием, энергией и самоотдачей. Игра в неравных составах решила исход матча.

– Вы сказали, что «Лада» играла с самоотдачей и желанием. У «Динамо» было три матча, все – поражения, причём очень обидные. Показалось, что сегодня вашей команде эмоций не хватало.

– Я бы не сказал, что нам не хватало эмоций. Но у соперника, наверное, где-то было чуть больше желания. Поэтому они заставляли нас удаляться, и в конечном итоге эти два гола решили исход матча.

– Отменённый гол вызвал у вас вопросы? Вы смотрели этот эпизод уже в перерыве? Как считаете, мог ли он стать переломным моментом в игре?

– Конечно. Мы забили гол, и нам казалось, что он был хороший. Но я не могу повлиять на решение, поэтому старался об этом не думать.