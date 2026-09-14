«Растеряли инициативу из-за глупых удалений». Козырев — после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Инициативу, которой мы владели в сегодняшнем матче, растеряли во втором периоде, нахватав ненужных, глупых удалений. Это внесло изменения в ритм игры. Ну и скажу, что невозможно выигрывать с нулём [заброшенных шайб].

— Есть сложности с реализацией. Видите в этом проблему? Как её решить?

— Конечно, видите, мы не забиваем. Над этим работаем, пока неудачно.

— Вышли Веряев и Абросимов. Они набирают после травм?

— Дело в том, что результат команды отрицательный, это самое главное, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.