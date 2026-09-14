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«Растеряли инициативу из-за глупых удалений». Козырев — после поражения от «Динамо»

«Растеряли инициативу из-за глупых удалений». Козырев — после поражения от «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пыленков (Меркли, Сикьюра) – 03:47 (5x5)     0:2 Сикьюра (Пыленков, Швец-Роговой) – 21:56 (5x4)    

— Инициативу, которой мы владели в сегодняшнем матче, растеряли во втором периоде, нахватав ненужных, глупых удалений. Это внесло изменения в ритм игры. Ну и скажу, что невозможно выигрывать с нулём [заброшенных шайб].

— Есть сложности с реализацией. Видите в этом проблему? Как её решить?
— Конечно, видите, мы не забиваем. Над этим работаем, пока неудачно.

— Вышли Веряев и Абросимов. Они набирают после травм?
— Дело в том, что результат команды отрицательный, это самое главное, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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