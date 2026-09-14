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Просьба Никишина об обмене из «Каролины» по-прежнему остаётся в силе — The Athletic

Просьба Никишина об обмене из «Каролины» по-прежнему остаётся в силе — The Athletic
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Российский защитник Александр Никишин не отказывается от обмена, сообщает The Athletic. 24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной Харрикейнз».

По информации источника, россиянин по-прежнему не заключил новое соглашение с клубом из Роли, а просьба игрока о смене команды всё так же остаётся в силе.

В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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