Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: у нас есть проблема против команд, которые играют в давление

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Поздравляем Нижний Новгород с новым домом. Замечательная арена, на этом празднике мы были гостями, по ходу матча прибавляли, но два очка уходят сопернику.

Понимали, что соперник будет сверхмотивирован, большой матч, заостряли на этом внимание. По игре начали, забили первыми, потом инициатива ушла от нас. По ходу матча прибавляли, каждый игрок получает опыт, который пригодится в дальнейшем.

На данном этапе мы смотрим, что будет, у нас есть проблема против команд, которые играют в давление, работаем над этим моментом. Нужно вписать всех игроков в состав, есть игроки, которые пока не играют на своём уровне, нужно дать им время набрать форму», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.