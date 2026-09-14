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Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал победу над минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов оценил победу над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Савчук (Миллман, Михайлов) – 26:59 (5x4)     2:0 Сетдиков (Миллман, Михайлов) – 51:14 (5x4)     3:0 Савчук (Сетдиков) – 54:51 (en)     3:1 Кузнецов (Лайл, Уэлле) – 55:14 (6x4)     4:1 Миллман – 56:16 (en)     4:2 Энас (Брук, Смит) – 58:51 (6x5)    

— Хорошая командная победа, парни молодцы. По-другому, мне кажется, и не могло было быть после игры, которая состоялась два дня назад, в своих стенах, при своих болельщиках. Поэтому сопернику спасибо за игру. Готовимся дальше.

— Можно пока уверенно сказать, что первая бригада большинства работает. Вопрос по действиям второй.
— Слава богу, большинство работает. Пока так скажем. Я думаю, когда выйдут парни, которые у нас в лазарете, немножко другой будет и вторая бригада.

— Как часто при вашем руководстве соперник забрасывал шайбу в свои ворота?
— У меня вообще за всю тренерскую карьеру такое впервые. А игроком, когда был, — три раза такое было.

— По поводу отменённого гола: там наверняка быстро подсказали, что действительно была помеха?
— Видеотренеры сработали классно.

— Что-то при подготов