Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов оценил победу над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Хорошая командная победа, парни молодцы. По-другому, мне кажется, и не могло было быть после игры, которая состоялась два дня назад, в своих стенах, при своих болельщиках. Поэтому сопернику спасибо за игру. Готовимся дальше.

— Можно пока уверенно сказать, что первая бригада большинства работает. Вопрос по действиям второй.

— Слава богу, большинство работает. Пока так скажем. Я думаю, когда выйдут парни, которые у нас в лазарете, немножко другой будет и вторая бригада.

— Как часто при вашем руководстве соперник забрасывал шайбу в свои ворота?

— У меня вообще за всю тренерскую карьеру такое впервые. А игроком, когда был, — три раза такое было.

— По поводу отменённого гола: там наверняка быстро подсказали, что действительно была помеха?

— Видеотренеры сработали классно.

— Что-то при подготов