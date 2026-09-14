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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: в первую очередь нам не хватает глубины обороны

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: в первую очередь нам не хватает глубины обороны
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Торпедо» (2:3) заявил, что казанской команде не хватает глубины обороны.

«Работа ведётся, обсуждаем с менеджментом, в первую очередь нам не хватает глубины обороны. Наша задача – работать с теми, кто есть сейчас.

Мы разбираем моменты, в чём надо прибавлять, смотрим, кто в каком состоянии», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков в пяти матчах. Возглавляет таблицу Востока «Нефтехимик» с аналогичным количеством очков после четырёх игр.

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