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Исаков — о победе «Торпедо»: уже за три часа было столько болельщиков, сложно было зайти

Исаков — о победе «Торпедо»: уже за три часа было столько болельщиков, сложно было зайти
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в первом матче нижегородцев на новой «Волга-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

— Хочу поздравить с этим замечательным днём нашу большую аудиторию. Ощутили, как это, когда за тебя болеют 12 тыс. преданных зрителей. Любая игра с «Ак Барсом» — игра с очень сильным соперником, вдвойне приятно победить такую команду в матче открытия.

— Что было сложнее перед матчем, успокоить или взбодрить?
— Разные мысли были. В итоге пауза после раскатки была немного непривычна, чуть больше времени в раздевалке было. Ребята успокоились, поговорили, обозначили штрихи. Победа в первом периоде показатель настроя, у нас с настроем было всё в порядке.

Уже на раскатке видели, что трибуны заполнены на две трети. Даже за три часа до матча было у входа столько болельщиков, что было сложно дойти до входа. Верхний сек