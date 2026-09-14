Исаков — о победе «Торпедо»: уже за три часа было столько болельщиков, сложно было зайти

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в первом матче нижегородцев на новой «Волга-Арене».

— Хочу поздравить с этим замечательным днём нашу большую аудиторию. Ощутили, как это, когда за тебя болеют 12 тыс. преданных зрителей. Любая игра с «Ак Барсом» — игра с очень сильным соперником, вдвойне приятно победить такую команду в матче открытия.

— Что было сложнее перед матчем, успокоить или взбодрить?

— Разные мысли были. В итоге пауза после раскатки была немного непривычна, чуть больше времени в раздевалке было. Ребята успокоились, поговорили, обозначили штрихи. Победа в первом периоде показатель настроя, у нас с настроем было всё в порядке.

Уже на раскатке видели, что трибуны заполнены на две трети. Даже за три часа до матча было у входа столько болельщиков, что было сложно дойти до входа. Верхний сек