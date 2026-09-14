Исаков — о новой арене «Торпедо»: за две недели клуб сделал подвиг

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после победы над «Ак Барсом» (3:2) в первом матче на новом стадионе нижегородцев высказался о «Волга-Арене».

— Когда вы осознали момент переезда в новый дом?

— Хотел бы поблагодарить штат нашего клуба. Три недели назад, когда мы только сюда заходили, были голые стены. За последние две недели клуб сделал настоящий подвиг, превратили пустое помещение в комфортную арену. Если пройтись по всем помещениям, они все комфортные, уютные для нас, хоккеистов, персонала. Когда установку давали сегодня, поняли, где мы.

— Вы сыграли на всех аренах города. Как оцените этот путь?

— Я начинал на Коноваленко: свой колорит, своя публика. Год прожил на Автозаводе, проникся обстановкой: она правильная, настоящая. Через год с «Торпедо-Горький» большую часть уже играли в «Нагорном»: персонал делал всё, чтобы арена была для нас уютным домом. Мы находи