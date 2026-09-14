Результаты матчей КХЛ на 14 сентября 2026 года

Сегодня, 14 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 14 сентября 2026 года:

«Лада» – «Динамо» Мн — 4:2;

«Северсталь» – «Динамо» М — 0:2;

«Торпедо» – «Ак Барс» — 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».