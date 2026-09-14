Сегодня, 14 сентября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 сентября 2026 года:

ХК «Норильск» – «Югра» — 1:2 Б;

«Омские Крылья» – ХК «Калуга» — 3:2 ОТ;

ЦСК ВВС – «Олимпия» — 1:0;

«СКА-ВМФ» – «Южный Урал» — 2:3.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.