Сегодня, 14 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 14 сентября 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры» — 3:1;

«Сибирские Снайперы» – «Толпар» — 4:3;

«Снежные Барсы» – «Локо-76» — 1:2 Б;

«Красная Армия» – МХК «Динамо» М — 3:2;

«Динамо-Шинник» – «Сахалинские Акулы» — 2:1 ОТ.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.