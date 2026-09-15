Губернатор Нижегородской области обратился к игрокам «Торпедо» после игры с «Ак Барсом»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с речью перед хоккеистами «Торпедо» после победы команды над «Ак Барсом» (3:2) в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом льду «VOLGA Арена».

«Вы знаете, что мы за вас невероятно болеем, а в эту арену мы вложили душу. Сложностей было огромное количество. И еще будем донастраивать, лед будем дошлифовывать, кондиционер будем донастраивать, чтобы влажность была соответствующая.

Но вы даже в этих условиях… отодрали! Очень уважаемого нами, любимого друга по Поволжью», — сказал Никитин игрокам в раздевалке. Видео опубликовано на официальном сайте КХЛ.

Напомним, игру посетили более 12 тысяч зрителей. Это является новым рекордом посещаемости нижегородцев в КХЛ.