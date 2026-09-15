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Губернатор Нижегородской области обратился к игрокам «Торпедо» после игры с «Ак Барсом»

Губернатор Нижегородской области обратился к игрокам «Торпедо» после игры с «Ак Барсом»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с речью перед хоккеистами «Торпедо» после победы команды над «Ак Барсом» (3:2) в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом льду «VOLGA Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

«Вы знаете, что мы за вас невероятно болеем, а в эту арену мы вложили душу. Сложностей было огромное количество. И еще будем донастраивать, лед будем дошлифовывать, кондиционер будем донастраивать, чтобы влажность была соответствующая.

Но вы даже в этих условиях… отодрали! Очень уважаемого нами, любимого друга по Поволжью», — сказал Никитин игрокам в раздевалке. Видео опубликовано на официальном сайте КХЛ.

Напомним, игру посетили более 12 тысяч зрителей. Это является новым рекордом посещаемости нижегородцев в КХЛ.

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