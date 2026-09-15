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Авангард — Автомобилист: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 15 сентября 2026

«Авангард» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет екатеринбургский «Автомобилист». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омская команда в своём первом матче сезона потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (0:4), а затем победила «Сочи» (4:1) и «Металлург» (3:2 ОТ). «Автомобилист» одержал победы над «Динамо» М (2:1) и «Сибирью» (5:2), потерпел два поражения — от «Трактора» (3:4 ОТ) и «Нефтехимика» (1:3).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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