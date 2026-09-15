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Илья Ковальчук назвал дату возможного переезда «Шанхайских Драконов» в Китай

Илья Ковальчук назвал дату возможного переезда «Шанхайских Драконов» в Китай
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Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о дате возможного переезда команды в Китай.

«Что касается команды «Шанхайских Драконов», то задача стоит, чтобы она переехала в Шанхай в следующем сезоне или через год. Поэтому сейчас запланировано несколько матчей в феврале, они будут выставочными, как в прошлом году. В этом году тоже планируются», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

«Шанхайские Драконы» с 2025 года проводят домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В марте китайская команда в рамках регулярного сезона-2025/2026 провела два вынесенных матча в Шанхае, сыграв с новосибирской «Сибирью» и казахстанским «Барысом».

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