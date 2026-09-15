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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил новую арену в Нижнем Новгороде

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил новую арену в Нижнем Новгороде
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Торпедо» (2:3) оценил новую арену в Нижнем Новгороде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

– Ваши впечатления от новой арены? И хотелось бы вам в будущем увидеть современную арену и в Казани?
– Здесь всё на высшем уровне. Я отмечал это ещё перед матчем. Можно только порадоваться за Нижний Новгород. Конечно, и мы мечтаем иметь современную арену. Но здесь много вопросов, и не всё зависит только от нашего желания. Возможно, когда-нибудь это получится, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Матч «Торпедо» – «Ак Барс» на «VOLGA Арене» в Нижнем Новгороде посетили 12 350 зрителей.

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