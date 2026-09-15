Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил новую арену в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Торпедо» (2:3) оценил новую арену в Нижнем Новгороде.

– Ваши впечатления от новой арены? И хотелось бы вам в будущем увидеть современную арену и в Казани?

– Здесь всё на высшем уровне. Я отмечал это ещё перед матчем. Можно только порадоваться за Нижний Новгород. Конечно, и мы мечтаем иметь современную арену. Но здесь много вопросов, и не всё зависит только от нашего желания. Возможно, когда-нибудь это получится, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Матч «Торпедо» – «Ак Барс» на «VOLGA Арене» в Нижнем Новгороде посетили 12 350 зрителей.