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Гатиятулин рассказал, как в Нижнем Новгороде в 90-е не было бензина для заливки льда

Гатиятулин рассказал, как в Нижнем Новгороде в 90-е не было бензина для заливки льда
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Торпедо» (2:3) вспомнил об играх в Нижнем Новгороде 25 лет назад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

«Сегодня вспоминал, что 25 лет назад играл здесь, в «Торпедо». Матчи мы тогда проводили во Дворце спорта имени Коноваленко. Всегда с теплотой вспоминаю это время – два сезона провёл здесь, замечательная обстановка, замечательные люди.

В «Нагорном» тогда, по-моему, даже льда не было – если не ошибаюсь, там проводились концерты, ярмарки. Даже вспомнил один момент. Я восстанавливался после травмы, «Торпедо» уехало на выезд, и я вышел на тренировку со второй командой. Смотрю – лёд не залит. Подъезжаю к заливщикам, спрашиваю: «Что случилось?» Говорят: «Нет бензина». Съездили за бензином, купили, залили лёд и провели тренировку.

А сейчас совершенно другие реалии – новая арена, шикарные