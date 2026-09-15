Гатиятулин рассказал, как в Нижнем Новгороде в 90-е не было бензина для заливки льда

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Торпедо» (2:3) вспомнил об играх в Нижнем Новгороде 25 лет назад.

«Сегодня вспоминал, что 25 лет назад играл здесь, в «Торпедо». Матчи мы тогда проводили во Дворце спорта имени Коноваленко. Всегда с теплотой вспоминаю это время – два сезона провёл здесь, замечательная обстановка, замечательные люди.

В «Нагорном» тогда, по-моему, даже льда не было – если не ошибаюсь, там проводились концерты, ярмарки. Даже вспомнил один момент. Я восстанавливался после травмы, «Торпедо» уехало на выезд, и я вышел на тренировку со второй командой. Смотрю – лёд не залит. Подъезжаю к заливщикам, спрашиваю: «Что случилось?» Говорят: «Нет бензина». Съездили за бензином, купили, залили лёд и провели тренировку.

А сейчас совершенно другие реалии – новая арена, шикарные