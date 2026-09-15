«Трактор» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 сентября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематические телеканалы KHL и KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» на старте сезона потерпел два поражения и одержал две победы. «Локомотив» пока не про