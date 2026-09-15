«Трактор» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 15 сентября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематические телеканалы KHL и KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Трактор» на старте сезона потерпел два поражения и одержал две победы. «Локомотив» пока не про