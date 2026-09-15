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Трактор — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 15 сентября 2026

«Трактор» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 сентября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематические телеканалы KHL и KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» на старте сезона потерпел два поражения и одержал две победы. «Локомотив» пока не про