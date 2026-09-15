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Гатиятулин — о Соколове: будем смотреть, кто как реагирует, искать эффективные сочетания

Гатиятулин — о Соколове: будем смотреть, кто как реагирует, искать эффективные сочетания
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре форварда Егора Соколова.

– Насколько вы довольны сегодня действиями Егора Соколова? Он забил. Насколько принципиальным был для него этот матч?
– На текущий момент, как я уже говорил на пресс-конференциях в Казани, мы ищем баланс, смотрим разные варианты. Некоторые ребята добавились к нам уже по ходу чемпионата, Кевин Хейс – перед матчем с «Трактором». Поэтому перетряхнули все сочетания. Оценить потенциал этих звеньев сможем только через игры, потому что никакая тренировка не заменит матч.

Будем продолжать аналитическую работу, смотреть, кто как реагирует в разных ситуациях, и искать более эффективные сочетания, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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