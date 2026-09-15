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Автор первого гола в истории «VOLGA Арены» рассказал о своих эмоциях от заброшенной шайбы

Автор первого гола в истории «VOLGA Арены» рассказал о своих эмоциях от заброшенной шайбы
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский после гостевой игры с «Торпедо» (2:3) высказался о своей шайбе, ставшей первой в истории «VOLGA Арены».

– Вы забили первый гол в истории этой арены. Какие эмоции?
– Самое главное, что забили и повели в тот момент в счёте.

– Как удалось выйти на лёд без мандража при такой поддержке соперника с трибун?
– В Нижнем Новгороде хорошая поддержка, но мы уже давно в хоккее и понимаем, что выходим работать, – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Торпедо» оценил новую арену в Нижнем Новгороде.

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