Нападающий «Ак Барса» Кателевский оценил новую ледовую арену в Нижнем Новгороде

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский после игры с «Торпедо» (2:3) высказался о новой ледовой арене в Нижнем Новгороде.

– Понравилась ли вам новая арена?

– Хорошая арена, большая, людям понравилось, думаю. Сегодня у них был праздник.

– Хотели бы в Казани увидеть арену побольше?

– Наверное, это не ко мне вопрос. У нас отличная арена, шикарные болельщики. Огромная благодарность им за поддержку, – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Матч «Торпедо» – «Ак Барс» на «VOLGA Арене» в Нижнем Новгороде посетили 12 350 зрителей. В следующей игре «Торпедо» примет на своём льду ЦСКА. Игра состоится 18 сентября.