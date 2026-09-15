Кателевский высказался о переводе с позиции центрального нападающего на фланг

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал свой переход с позиции центрального нападающего на фланг.

– У вас уже хорошее взаимопонимание в звене? Не тяжело себя чувствовать в новой роли?

– С Никитой Дыняком мы играем уже не первый сезон, у нас есть какая-то «химия». К нам добавился опытный игрок, у которого уже больше тысячи матчей в лиге. Моментами разговариваем, договариваемся и делаем своё дело.

– Между игрой в полных составах и меньшинстве приходится как-то переключаться между центром и краем?

– Надо везде уметь играть. Анвар Рафаилович правильно сказал, что центральному может быть удобно и с краю. Если тебя выпускают на точке вбрасывания, то надо это исполнять и делать, – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.