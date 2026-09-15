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Экс-нападающий «Торпедо» Соколов высказался об открытии новой арены в Нижнем Новгороде

Экс-нападающий «Торпедо» Соколов высказался об открытии новой арены в Нижнем Новгороде
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Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов, ранее выступавший за «Торпедо», прокомментировал открытие новой арены в Нижнем Новгороде.

– Вам приятно оказаться на новой арене?
– Было классно, Нижний Новгород заслужил это. Город живёт хоккеем, атмосфера классная. Очень рад, что открыл эту арену, даже забив за другую команду.

– Ожидали, что будет особая атмосфера в первом матче на арене?
– Классная атмосфера. «Торпедо» побежало, быстро забило две шайбы. Что есть, то есть.

– Что-то чувствовали перед игрой?
– Когда вышел на раскатку, то немного нахлынула ностальгия. Увидел, что после игры многие фанаты похлопали, – было приятно. Оставил хороший след в городе, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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