Пустозёров оценил атмосферу на первом матче КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался об атмосфере на первом матче КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде.

– Оцените атмосферу на новой арене. Как вам?

– Обычная атмосфера. Видно, что у города большой праздник, построили классную арену – это большой плюс для нашего хоккея. Приятно в этот день быть здесь.

– Ощущалось, что соперник вышел с двойным настроем?

– Нет. Думаю, что и на старой арене был такой же настрой. Играют две хорошие команды, в Нижнем Новгороде болельщики всегда гонят свою команду вперёд. Какого-то дополнительного настроя не увидел, – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.