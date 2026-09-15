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Пустозёров оценил шансы «Ак Барса» дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне

Пустозёров оценил шансы «Ак Барса» дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о шансах казанского клуба дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне.

– У команды сейчас противоречивый отрезок: упустили победу с «Металлургом», проиграли сегодня. Кроме реализации, что-то ещё мешает?
– Об этом лучше спросить у тренерского штаба. Мы просто выходим и стараемся выполнять свою работу.

– «Ак Барс» серьёзно обновил состав за лето, насколько хорошо понимаете друг друга в игровом плане?
– Это только начало сезона, все друг к другу притираются, тренерский штаб пробует разные сочетания. Потребуется определённое время. Никто об этом не думает, выходим и играем с теми ребятами, кто в нашей тройке.

– По ощущениям можете проделать тот же путь, что и в прошлом сезоне?
– Конечно. Мы выходим на лёд, чтобы побеждать и пробиваться в плей-офф как можно дальше, – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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