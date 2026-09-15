Пустозёров оценил шансы «Ак Барса» дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о шансах казанского клуба дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне.

– У команды сейчас противоречивый отрезок: упустили победу с «Металлургом», проиграли сегодня. Кроме реализации, что-то ещё мешает?

– Об этом лучше спросить у тренерского штаба. Мы просто выходим и стараемся выполнять свою работу.

– «Ак Барс» серьёзно обновил состав за лето, насколько хорошо понимаете друг друга в игровом плане?

– Это только начало сезона, все друг к другу притираются, тренерский штаб пробует разные сочетания. Потребуется определённое время. Никто об этом не думает, выходим и играем с теми ребятами, кто в нашей тройке.

– По ощущениям можете проделать тот же путь, что и в прошлом сезоне?

– Конечно. Мы выходим на лёд, чтобы побеждать и пробиваться в плей-офф как можно дальше, – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.