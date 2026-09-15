Гатиятулин рассказал о принципах формирования состава «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о принципах формирования состава казанского клуба.

– Сегодня мы увидели Алексея Пустозёрова. С чем было связано его появление в составе? Увидим ли мы его в следующих матчах?

– У нас есть состав, и все ребята, которые находятся на контрактах с «Ак Барсом», – кандидаты на место в составе. Я всё это время говорил об одном принципе: на сегодняшний день мы выбираем то сочетание, которое считаем оптимальным.

Какие-то моменты уже просматриваются – то, что мы тренируем и объясняем. При этом я привёл пример того, над чем нам ещё нужно работать и в чём прибавлять. Каждая игра складывается по-разному, ребята оказываются в разных ситуациях. Мы смотрим в том числе на то, как они на эти ситуации реагируют.

Какая бы команда ни была, всегда есть в чём прогрессировать, поэтому эта работа не прекращается. Вы знаете, что у нас сильно обновился состав. Я неоднократно повторял: только через игры мы поймём потенциал каждого игрока и команды в целом, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.