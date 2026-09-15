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Нападающий «Ак Барса» Соколов призвал КХЛ проверить действия игрока «Торпедо» на симуляцию

Нападающий «Ак Барса» Соколов призвал КХЛ проверить действия игрока «Торпедо» на симуляцию
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов высказался о своём удалении в первом периоде игры с «Торпедо» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

– С кем-то из бывших одноклубников был какой-то трэш-ток?
– С Воробьёвым. Мне вообще не понравилось, как он сыграл в эпизоде с удалением. Он сам натолкнулся на мою клюшку, я его не видел. Он упал, просил пятиминутный штраф. Сразу сказал ему, что я такие фокусы не уважаю.

Даже во время рукопожатия ему сказал об этом после игры, он посмеялся, а мне было не смешно совсем. Мне просто пять минут дали бы ни за что. Я стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал. Лежал, валялся, смотрел на судью, даст он удаление или нет. Как по мне, лиге стоит пересмотреть этот момент.

– Оценить эпизод в плане возможной симуляции?
– Не знаю насчёт симуляции, но удаления там точно не было. Я просто стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал. Обидно, команду подводить так, когда период заканчивается