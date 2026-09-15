Нападающий «Ак Барса» Соколов призвал КХЛ проверить действия игрока «Торпедо» на симуляцию

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов высказался о своём удалении в первом периоде игры с «Торпедо» (2:3).

– С кем-то из бывших одноклубников был какой-то трэш-ток?

– С Воробьёвым. Мне вообще не понравилось, как он сыграл в эпизоде с удалением. Он сам натолкнулся на мою клюшку, я его не видел. Он упал, просил пятиминутный штраф. Сразу сказал ему, что я такие фокусы не уважаю.

Даже во время рукопожатия ему сказал об этом после игры, он посмеялся, а мне было не смешно совсем. Мне просто пять минут дали бы ни за что. Я стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал. Лежал, валялся, смотрел на судью, даст он удаление или нет. Как по мне, лиге стоит пересмотреть этот момент.

– Оценить эпизод в плане возможной симуляции?

– Не знаю насчёт симуляции, но удаления там точно не было. Я просто стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал. Обидно, команду подводить так, когда период заканчивается