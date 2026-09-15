Соколов — об отменённой шайбе «Ак Барса»: не соглашаться нет смысла, сами знаете

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов высказался об отменённой шайбе казанцев в игре с «Торпедо» (2:3).

– Как оцените эпизод с Костиным в концовке? Отменённую шайбу.

– Судейское решение. Не могу ничего говорить, вы сами знаете, начну сейчас рассуждать и… Не соглашаться нет смысла. Судьи принимают решение. Они увидели, что была блокировка вратаря, значит, они это увидели. Значит, надо было забивать раньше.

– Не переживали, что в таком матче судьи будут максимально лояльны к «Торпедо»?

– Не было переживаний, обычный матч, как по мне. Нормальная игра, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.