Нападающий Егор Соколов высказался о первой шайбе за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов рассказал о своей первой шайбе за казанский клуб во встрече с «Торпедо» (2:3).

– Вы забросили первую шайбу за «Ак Барс», причём в ворота бывшей команды. Какие эмоции?

– Эмоции не самые классные – мы проиграли. Не то, что хотелось. Если забил, но команда проиграла – совершенно не то ощущение. Этот гол может только добавить мне уверенности.

Обидно, что команда проиграла, поздравляю «Торпедо». Радоваться особенно нечего, говорить про свой первый гол. Надеюсь, что это придаст мне уверенности в себе. Но не чувствуется как первый гол из-за поражения.

– Прошлый сезон вы провели в «Торпедо», были разговоры о том, переедете или нет. Рады закрытию гештальта для Нижнего Новгорода?

– Я готовился 5 сентября сыграть за «Торпедо». У меня не было никаких предпосылок – подписал в конце июля контракт с командой, готовился к сезону с командой. Но вы знаете, как устроен хоккейный мир, – сегодня ты здесь, а завтра уже в другой команде, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.