15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Соколов назвал своего любимого певца

Нападающий «Ак Барса» Соколов назвал своего любимого певца
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов ответил на вопрос о своём любимом певце.

– Вы забили после «Нижегородской лирической». Это знак?
– Это судьба. Привела меня к тому, что всё так случилось. Но главное – команда проиграла, поэтому особой радости нет.

– Можете сравнить две традиции болельщиков: песни «Нижегородская лирическая» и «Мин яратам сине, Татарстан»?
– Да я не слушаю обычно, как-то в себе, сфокусирован на игре, обсуждаю моменты из матча, держу концентрацию.

– Какой музыкой настраиваете себя перед матчем?
– Всякой-разной. Любимый певец у меня Дрейк. Так что его слушаю. Включаем в раздевалке, слушаем всё подряд. Тот же рок, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android