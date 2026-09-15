Нападающий «Ак Барса» Соколов назвал своего любимого певца

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов ответил на вопрос о своём любимом певце.

– Вы забили после «Нижегородской лирической». Это знак?

– Это судьба. Привела меня к тому, что всё так случилось. Но главное – команда проиграла, поэтому особой радости нет.

– Можете сравнить две традиции болельщиков: песни «Нижегородская лирическая» и «Мин яратам сине, Татарстан»?

– Да я не слушаю обычно, как-то в себе, сфокусирован на игре, обсуждаю моменты из матча, держу концентрацию.

– Какой музыкой настраиваете себя перед матчем?

– Всякой-разной. Любимый певец у меня Дрейк. Так что его слушаю. Включаем в раздевалке, слушаем всё подряд. Тот же рок, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.