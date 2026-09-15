КХЛ отменила штрафы Евгения Кузнецова и Руслана Исхакова за симуляцию

КХЛ отменила штрафы форварда «Сибири» Евгения Кузнецова и нападающего «Металлурга» Руслана Исхакова за симуляцию в матчах с «Автомобилистом» (2:5) и «Авангардом» (2:3 ОТ) соответственно.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Евгения Кузнецова по п. 1.40 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Руслана Исхакова по п. 1.40 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция)», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.