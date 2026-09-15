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«Очень рад, что теперь не придётся играть против него». Бобровский — о Мэттьюсе

«Очень рад, что теперь не придётся играть против него». Бобровский — о Мэттьюсе
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский прокомментировал будущую совместную игру с форвардом канадского клуба Остоном Мэттьюсом.

«Я очень рад, что мне теперь не придётся играть против него. Это невероятно одарённый игрок. У него есть всё: бросок, мастерство, габариты, видение площадки – всё. Видеть его на тренировках и быть рядом – это большая честь», – приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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