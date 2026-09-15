Ротенберг: на 100% верю, что юниорская и молодёжная сборные РФ вернутся в ближайшее время

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможных результатах после обращения ФХР в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Иск Федерации хоккея России в CAS может принести реальные результаты?

— Я на 100% верю, что наша юниорская и молодёжная сборные вернутся в ближайшее время. Понимаю, почему это произойдёт. Американская федерация особенно хочет возвращения наших юниорских команд, потому что у них упали результаты — нет конкуренции. А конкуренция в спорте двигает прогресс. Благодаря России есть конкуренция. Поэтому мы верим, что это случится совсем скоро. Идёт борьба, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».