«Салават Юлаев» подписал контракт с вратарём Никитой Богдановым

«Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером Никитой Богдановым. Соглашение с вратарём рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Никита Богданов перешёл в «Торос» летом 2026 года. На его счету три матча за нефтекамцев, в которых он один раз сыграл «на ноль» при 95,8% отражённых бросков.

На уровне КХЛ 31-летний голкипер выступал за «Сочи» в сезоне-2023/2024. В восьми играх на его счету одна победа с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,5. В ВХЛ вратарь провёл 231 игру, где одержал 126 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,97.

Напомним, ранее уфимский клуб по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым.