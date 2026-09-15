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«Одна из самых знаковых команд, я в восторге». Бобровский — о переходе в «Торонто»

«Одна из самых знаковых команд, я в восторге». Бобровский — о переходе в «Торонто»
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский высказался о своём переходе в канадский клуб.

«Это одна из самых знаковых команд, я в восторге. В большой франшизе есть ответственность, целеустремлённость и азарт. Я с нетерпением жду возможности насладиться всем этим», — приводит слова Бобровского Sportsnet.

37-летний россиянин перешёл в «Торонто» в первый день работы рынка свободных агентов, подписав трёхлетний контракт с кэпхитом $ 7 млн. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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