«Одна из самых знаковых команд, я в восторге». Бобровский — о переходе в «Торонто»

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский высказался о своём переходе в канадский клуб.

«Это одна из самых знаковых команд, я в восторге. В большой франшизе есть ответственность, целеустремлённость и азарт. Я с нетерпением жду возможности насладиться всем этим», — приводит слова Бобровского Sportsnet.

37-летний россиянин перешёл в «Торонто» в первый день работы рынка свободных агентов, подписав трёхлетний контракт с кэпхитом $ 7 млн. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).