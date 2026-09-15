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«Думаю, в этом нет смысла». Дамир Шарипзянов — о возможной игре в НХЛ

«Думаю, в этом нет смысла». Дамир Шарипзянов — о возможной игре в НХЛ
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, почему не планирует играть в НХЛ. Ранее защитник провёл четыре сезона в Северной Америке, где выступал в юниорской лиге Онтарио и системе «Лос-Анджелес Кингз».

– Ты считаешь, что вернулся вовремя?
– Абсолютно. Многие ребята пересиживают в Америке, а потом уже не нужны ни там, ни здесь. Быстро перестроиться на другой хоккей не всегда получается.

– Попробовать ещё раз в Америке – мечта или уже подостыл?
– Я думаю, в этом нет смысла. Может быть, слишком хорошо о себе думаю, но потенциально мог бы зацепиться в некоторых клубах за первую или вторую пару. Просто нужно понимать: НХЛ – это бизнес.

Вот сравним меня с Никишкой (Александром Никишиным). Я незадрафтованный, они лучше дадут время задрафтованному Никишке, который моложе, клуб вложил в него деньги и ресурсы на развитие.

И он молодец, оправдывает доверие. А теперь представьте, я приеду: поставьте меня, забиваю в КХЛ… Ну сколько мне дадут времени? Тот же Никишка играет регулярно, но чаще играют защитники, которые больше получают, хотя он ничем не хуже, а в чём-то даже лучше. Думаю, со временем он заберёт своё и будет играть много и продуктивно, — заявил Шарипзянов.

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