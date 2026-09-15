«Иди попробуй возьми». Овечкин — о конкуренции с молодыми хоккеистами за место в составе

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что до сих пор играет в хоккей из-за мотивации и высказался о конкуренции с молодыми хоккеистами.

«Если б у меня не было мотивации, я бы, скорее всего, уже закончил бы и не знаю, чем бы занимался А так у меня есть мотивация, у меня есть стремление, у меня есть цель.

Понятное дело, тяжело. Понятное дело, есть молодые, которые наступают на пятки, которые хотят занять моё место. Но иди попробуй возьми. Здесь для меня такой спорный момент. Кто возьмёт, тот возьмёт.

Самое главное — показать себя на льду. Тренировки тренировками, но когда игры… Опять же, сколько было примеров, когда приходили ребята, ты смотришь на него и думаешь: «Вот это всё, ну, 100% звезда». Начинаются игры, всё пропадает. От звезды выходит просто тень, катается, номер отбывает, и что теперь сделаешь...» — заявил Овечкин в интервью Вячеславу Фетисову.